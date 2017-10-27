Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İstanbul'da çalıp Gaziantep'te parçaladı

27 Ekim 2017 Cuma, 09:43
İstanbul'da çalıp Gaziantep'te parçaladı

GAZİANTEP (AA) - İstanbul'dan çalındığı tespit edilen lüks otomobil, Gaziantep'te parçalanmış halde bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto tamirciliği yapan A.Ç'yi (28) takibe aldı.

Zanlının Şahinbey ilçesindeki Mavikent Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, suçüstü yakaladıkları A.Ç'nin, 3 ay önce İstanbul'dan çalınan aracı, sahte plaka takıp kente getirerek parçaladığını belirledi.

Benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen A.Ç, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gaziantep'te:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU GAZİANTEP'TE:

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE KAÇAK İLAÇ OPERASYONU
Gaziantep'te Bilim Şenliği
YEREL

GAZİANTEP'TE BİLİM ŞENLİĞİ

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE HIRSIZLIK OPERASYONU
Gaziantep'te market yağmalayan zanlı yakalandı
YEREL

GAZİANTEP'TE MARKET YAĞMALAYAN ZANLI YAKALANDI
Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat
YEREL

GAZİANTEP VE ŞANLIURFA'DA KÜLTÜR SANAT
Terörist cenazelerine katılan partiliye hapis cezası
YEREL

TERÖRİST CENAZELERİNE KATILAN PARTİLİYE HAPİS CEZASI

&quot;Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu&quot;nun ardından
YEREL

"DÜNYA YEREL EKONOMİK KALKINMA FORUMU"NUN ARDINDAN
Mahkemeyi yanıltmaya çalışan FETÖ sanığına indirim yok
YEREL

MAHKEMEYİ YANILTMAYA ÇALIŞAN FETÖ SANIĞINA İNDİRİM YOK
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI