İstanbul'da çalıp Gaziantep'te parçaladı

GAZİANTEP (AA) - İstanbul'dan çalındığı tespit edilen lüks otomobil, Gaziantep'te parçalanmış halde bulundu.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto tamirciliği yapan A.Ç'yi (28) takibe aldı.
Zanlının Şahinbey ilçesindeki Mavikent Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, suçüstü yakaladıkları A.Ç'nin, 3 ay önce İstanbul'dan çalınan aracı, sahte plaka takıp kente getirerek parçaladığını belirledi.
Benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen A.Ç, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.