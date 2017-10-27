Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

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HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde aralarında yetimlerin de olduğu 600 Suriyeli öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Vakfın Suriye Çalışmaları Yayladağı Ofisi Sorumlusu Mustafa Julha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığınmacı öğrencilere eğitim desteği verdiklerini söyledi.



Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Yayladağı'na sığınan, aralarında yetimlerin de bulunduğu 600 Suriyeli öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası dağıtıldığını belirten Julha, "Bu sayede okul hayatlarına bir nebze olsun katkı sağlamış olduk." dedi.

Julha, "İnsani yardım çalışmalarımıza ilk günden bu yana devam ediyoruz. İlçede ikamet eden yetimler ve muhtaç aileler hayırseverlerin destekleriyle hayata tutunabiliyor. Her ay düzenli olarak yetimlere nakdi destek sağlıyoruz." diye konuştu.