Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 19 kişiye yönelik Kayseri, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.