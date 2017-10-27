Kırklareli'de operasyon

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de çeşitli suçlardan aranan, cezaevi firarisi ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri cezaevi firarisi, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelileri tespit etti.



Asayiş Şube Müdürü İbrahim Şahin, yönetiminde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bazı meteryallere el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

