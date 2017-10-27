"Vodafone Akıllı Köy 15 milyar liralık değer yaratacak"

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AYDIN (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone Akıllı Köy projesinde teknoloji ve nitelikli bilgi uygulamalarıyla 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşıp 15 milyar liralık ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığında, kırsal alanda kalkınmaya destek olmak hedefiyle geçen yıl Aydın'ın Kasaplar köyünde hayata geçirilen "Vodafone Akıllı Köy" projesinde son 2 senede kaydedilen gelişmeler, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ve Vodafone Akıllı Köy iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı.

Vodafone Akıllı Köy'ün, dünyanın ve Türkiye'nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyü olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Aksoy, köyün geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil kırsal yaşam şekliyle, hem Türkiye'deki diğer köy ve kırsal yerleşkelere, hem de diğer Vodafone ülkelerine örnek model olacağını söyledi.

Aksoy, proje kapsamında modern sera uygulamalarından toplu sağım ve süt soğutma sistemine, su ve gübre yönetim merkezinden toprak analiz laboratuvarlarına kadar çiftçilerin hayatını kolaylaştıran pek çok imkan sunulduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Vodafone Akıllı Köy'deki teknoloji ve nitelikli bilgi uygulamalarıyla 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşıp toplam 15 milyar liralık ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Vodafone Akıllı Köy'de uygulanan akıllı model ile bitkisel üretim maliyetlerinde yüzde 22, hayvansal üretim maliyetlerinde yüzde 20 tasarruf sağlanırken, verimliliği ortalama yüzde 10 artırmak mümkün olacak.

Uçtan uca dijital teknolojilerle donatılan Vodafone Akıllı Köy, çevresel kalkınmaya da katkı sağlayacak. Akıllı sistemleri sayesinde toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek tarımsal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan Vodafone Akıllı Köy'de tarımsal sulamada en az yüzde 20 tasarruf elde edilecek. Vodafone Akıllı Köy projesinin sürdürülebilir başarısı için çalışmaya devam edeceğiz."

Projeyi Türkiye'nin geleceğine olan güvenlerinin bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Aksoy, bu kapsamda projenin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.





- "Çiftçilerimizde yüzde 60 akıllı telefon penetrasyonuna geldik"





Türkiye'de tarımın önemine dikkati çeken Aksoy, tarımda dijitalleşmenin her kesime ulaşması için çalıştıklarını söyledi. Vodafone Çiftçi Kulübü çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Aksoy, çiftçilerin verimlerini artırmak ve teknolojiyi kullanarak çiftçilerin hayatlarını kolaylaştırmak istediklerini anlattı.

Vodafone Çiftçi Kulübü'nün şu an 1 milyon üyeye ulaştığını bildiren Aksoy, "Türkiye'deki çiftçi sayısı 3 milyon civarında, 1 milyon kişi bizden bu hizmeti alıyor. Çiftçileri geleceğin dijital dünyasıyla tanıştırabilmek için, uygulamaları kullanabilmeleri için akıllı telefonlarla ve iletişim altyapısı ile de buluşturmak gerekiyor. Şu an çiftçilerimizde yüzde 60 akıllı telefon penetrasyonuna geldik, bunu daha da artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.





- "Kırsalı kalkındırmadan ileriye gidebilmemiz mümkün değil"





TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın geçen yıl duyurusu yapılan "Dünyanın ilk akıllı köyü" hayallerinin bugün gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "İnanıyoruz ki Vodafone Akıllı Köy tarımda adeta Rönesans etkisini başlatan ilk adım olarak tarihteki yerini alacak." dedi.

Türkiye'deki çiftçiliğin yüzde 95'inin aile çiftçiliği olduğuna dikkati çeken Akın, şu bilgileri verdi:

"Bugün hepimiz hem kendimiz hem çocuklarımız için sağlıklı gıdalara erişilebilir fiyatlarla sahip olmak istiyoruz. Köyden kente göçün azalmasını, hem kırsalda hem kentlerde yaşam kalitesinin yükselmesini arzu ediyoruz. Çevrenin ve temiz su kaynaklarının korunmasını talep ediyoruz. Tüm bunları hayata geçirmenin yolu kırsalda dijital dönüşümü gerçekleştirmekten geçiyor. Kırsalı kalkındırmadan ileriye gidebilmemiz mümkün değil.

Bu dönüşümü başlatmanın yegane yolu, çiftçilerimiz için örnek teşkil edecek, akıllı teknolojilerin yerinde uygulamalı biçimde gösterildiği, tarımsal faaliyetlerde yeniliklere adaptasyonu sağlayan denemelerin yapılabileceği, yaşayan, gerçek bir köy oluşturmaktı. Vodafone Akıllı Köy projesi kapsamında tüm iş ortaklarının katkısıyla 10 yılda yaklaşık 28 milyon liralık yatırım yapılması planlanıyor."





- Akıllı köyde akıllı bilezikle hayvan takibi yapılıyor





Toplantıda verilen bilgilere göre, arazi ve köye ait mera ile birlikte toplam 298 dönüm alana yayılan Vodafone Akıllı Köy'de şu ana kadar bireysel çiftçilere özel, verimliliği artıracak IoT (Nesnelerin interneti) uygulamalarının geliştirilmesi, Akıllı Mera Sistemi, meyvecilik alanları, 34 sera, ilaçlama ünitesi, spor tesisleri, kadın ve çocuk eğitim merkezi tamamlandı.

Türkiye'nin ilk teknoloji uygulama köyü olma özelliğini taşıyan Vodafone Akıllı Köy'ün dijital altyapısını kuran Vodafone, çözüm ortaklarıyla birlikte pek çok IoT uygulamasını da hayata geçiriyor. Çiftçinin dijitalleşmesi konusunda önemli adımlar atan Vodafone, bugüne kadar çiftçiler arasında akıllı telefon sahipliğini yüzde 60, aylık ortalama internet kullanımını ise 2,4 GB seviyesine çıkardı.

Türkiye'nin ilk Akıllı Mera Sistemi'nin kurulduğu Vodafone Akıllı Köy'de, özel bir tanıma sistemine sahip akıllı kapılarla, meraya gelen hayvanların hangi alanda otlayacağı otomatik olarak belirleniyor.

Sağım saati gelen inek akıllı kapılardan geçerek kendisi için ayrılan süt sağım otomasyonuna giriyor ve burada makinelerin yardımıyla sağım gerçekleşiyor. Ayrıca, büyükbaş hayvanların ayaklarına takılan ve "pedometre" adı verilen akıllı bilezik ile hayvan hareketleri ölçümlenerek hayvanların sağlığı ve doğum zamanı takip edilebiliyor. Diğer yandan, arıcılıkta kullanılan GPS Takip Sistemi sayesinde kovanların takibi yapılarak ileriye dönük veri toplanıyor.





- Tarımsal İzleme Merkezi'nde tüm veriler tek ekranda





Proje kapsamında bitkisel üretimde verimliliği artırmak için sıcaklık, nem ve rüzgar verilerinin ölçüldüğü bir meteoroloji istasyonu da kuruldu. Modern sera otomasyonu kapsamında devreye alınan sera sensörleriyle seradaki hava, nem, su ve vitamin durumu takip edilerek gerekli ayarlamalar yapılabiliyor.

Vodafone Akıllı Köy'de tarımsal üretimde Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisinden yararlanılırken, Tarımsal İzleme Merkeziyle, Vodafone Akıllı Köy'de kullanılan bütün IoT uygulamalarından gelen veriler tek bir ekrandan takip edilebilmekte.





- Çiftçilere "Cepten tek tuşla sulama" geliyor





Verilen bilgiye göre, Vodafone Akıllı Köy'de Ocak 2018 itibarıyla kullanıma sunulması planlanan, aile çiftçiliğine özel Akıllı Sulama Otomasyonu ile çiftçiler, tarlalarının sulamasını uzaktan kontrol edebilecekler. Vodafone'un çiftçiler gibi yaşayarak çiftçiler için teknoloji geliştirmesine örnek oluşturan bu sistem, sulama işlemlerinin cep telefonu üzerinden tek tuşla istenilen gün ve saatte uzaktan yönetilip takip edilmesini sağlayacak.

Vodafone Akıllı Köy için "Çiftçi Çözüm Ortağı" adıyla bir çiftçi satış kanalı da kurulacak. Buna göre, merkezi Vodafone Akıllı Köy'de bulunan ve bir yılın sonunda 70 kişiye ulaşması hedeflenen özel bir mobil ekip, ilk yılında Türkiye'de tarımın yoğun olarak yapıldığı 15 ilde köyleri tek tek gezecek, çiftçilere hem iletişim ihtiyaçlarına yönelik uygun Vodafone ürünlerini, hem de tarımsal teknolojileri ulaştıracak.

"Çiftçi Çözüm Ortağı" ekibi, çiftçilere tarifeden kampanyaya, akıllı telefondan IoT uygulamalarına kadar her konuda destek olacak.



Vodafone Akıllı Köy'de bir sonraki adım Büyük Veri sistemlerinin kurulması olacak. Akıllı uygulamalardan elde edilen veriler, Büyük Veri sistemlerinde depolanacak ve yorumlanacak. Günlük süt üretim miktarından tavuk yumurtalarının ağırlığına, hava durumundan tarla makinelerinin yakıt seviyelerine kadar tüm veriler akıllı cihazların ekranlarından görülebilecek.





- Kadın ve çocuklara teknoloji eğitimi





Vodafone Akıllı Köy'ün sosyal gelişimine de önem veren Vodafone, özellikle kadın ve çocukların yeni bilgi ve deneyimlerle hayatlarını zenginleştirecek çalışmalara da imza atıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte kurulan Kadın Teknoloji Eğitim Merkezi'nde Vodafone Akıllı Köy'deki kadınlara teknolojik okuryazarlığa erişme imkanı sunulurken, "Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi" ile kadın çiftçilerin kendi mahsullerini üretip ekonomik anlamda güçlenmesine katkı sağlanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 10 kadın çiftçi kendilerine tahsis edilen eğitim seralarında 30 bin marul üreterek toplam 25 bin liraya yakın ek gelir elde etti. Diğer yandan, Türkiye Vodafone Vakfı'nın "Yarını Kodlayanlar" projesiyle Vodafone Akıllı Köy'deki çocuklara kodlama eğitimi de verilecek.

