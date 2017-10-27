Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Köpek kokusunu almasın" diye uyuşturucuya gres yağı sürmüşler

27 Ekim 2017 Cuma, 10:23
"Köpek kokusunu almasın" diye uyuşturucuya gres yağı sürmüşler

ADANA (AA) - Adana'da polislerin barikat kurarak durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği kullanılarak yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş gres yağıyla kaplı paketlerde 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarındaki polis kontrol noktasına yaklaşan otomobil, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak hızla yola devam etti.

Ekiplerin takip ettiği otomobil, D-400 karayoluna geçerek kaçışını sürdürdü. Güzergaha yönlendirilen ekiplerle oluşturulan barikat sayesinde durdurulan araçtaki S.A. (22) ve İ.B. (22) gözaltına alındı.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Kanas"ı kullanarak detaylı arama yapan polis, otomobilin yakıt deposunda zulalanmış 18 pakette 10 kilo 550 gram esrar buldu.

Köpeğin uyuşturucuların kokusunu almaması için paketlere gres yağı sürüldüğü tespit edildi.

Üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıkan şüpheli S.A'nın 6 ayrı suçtan, İ.B'nin ise hırsızlıktan arandığı belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Adana'da bıçaklı kavga
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA

Adana'da silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI

Şehit babası hem ağladı hem ağlattı
YEREL

ŞEHİT BABASI HEM AĞLADI HEM AĞLATTI
İzinli çıktığı cezaevine dönmeyen hükümlü yakalandı
YEREL

İZİNLİ ÇIKTIĞI CEZAEVİNE DÖNMEYEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
ByLock'u incelemek için yüklemiş
YEREL

BYLOCK'U İNCELEMEK İÇİN YÜKLEMİŞ

HDP'li Beştaş'ın Adana'da yargılandığı dava
YEREL

HDP'Lİ BEŞTAŞ'IN ADANA'DA YARGILANDIĞI DAVA
Devrilen kamyonundan sızan yakıtı bidona doldurdu
YEREL

DEVRİLEN KAMYONUNDAN SIZAN YAKITI BİDONA DOLDURDU
Adana'da cinayet
YEREL

ADANA'DA CİNAYET
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI

Evlilik vaadiyle 41 bin lirası dolandırıldı
YEREL

EVLİLİK VAADİYLE 41 BİN LİRASI DOLANDIRILDI
Adana'da dezavantajlı çocuk ve gençler spora kazandırılacak
YEREL

ADANA'DA DEZAVANTAJLI ÇOCUK VE GENÇLER SPORA KAZANDIRILACAK
Hasta çocuklar kitapla buluşuyor
YEREL

HASTA ÇOCUKLAR KİTAPLA BULUŞUYOR

Adana'da eski kadın hakime FETÖ davası
YEREL

ADANA'DA ESKİ KADIN HAKİME FETÖ DAVASI