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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gaziantep'te:

27 Ekim 2017 Cuma, 10:51

GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek hafta Antalya'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları Golf Turnuvası'na ilişkin, "Dünyanın en iyi oyuncuları, hatta olimpiyatlarda ilk üçe giren oyuncular geliyor. Türkiye'nin tanıtımı bakımından da önemli bir etkinlik." dedi.

Çavuşoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) golf sahasının açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerin konferans salonlarından spor tesislerine kadar tam bir kampüs olması gerektiğini söyledi.

Akademik yıl açılışı dolayısıyla geldiği HKÜ'nün bu tesisinin öğrenciler için önemli bir mekan olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"O nedenle bu açılışı yapmaktan ben de büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle HKÜ Golf Kulübü'nün de açılışını yaptık. Biliyorsunuz ben golf sporuna önem veriyorum. Önümüzdeki perşembe günü Antalya'da 'Türk Hava Yolları Golf Turnuvası' başlayacak. Dünyanın en iyi oyuncuları, hatta olimpiyatlarda ilk üçe giren oyuncular geliyor. Türkiye'nin tanıtımı bakımından da önemli bir etkinlik. Golf sadece zenginlerin oynayabileceği bir spor değil. Herkesin her yaşta yapabileceği bir spor. Antalya'ya, İstanbul'a Tunceli'den hocalar geliyor. Ben de 6 senedir yapıyorum. O kadar stresli ortamda sabah saat 06.00'da bu sporla güne başlamak insanı daha dinç tutuyor. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyoruz. Üniversite içinde sahanın olması önemli. İleride daha büyük sahalar da yapılabilir."

Bakan Çavuşoğlu, açılışın ardından sahada atış yaptı.



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