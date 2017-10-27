Kentin gürültüsünden uzaklaşıp koyun yetiştiricisi oldu

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ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta yaşayan 61 yaşındaki Suat Karakaş, şehir yaşamının gürültüsünden uzaklaşmak için gittiği köyde hobi olarak yetiştirmeye başladığı Romanov cinsi koyunları, şimdilerde ülkenin dört bir yanına satıyor.

Kentte uzun yıllar müteahhit olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Karakaş, kentin gürültüsünden uzaklaşmak için 6 yıl önce Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesi Yukarı İhsaniye köyüne ev yapmaya karar verdi.

Burada hobi olarak Romanov cinsi koyun yetiştirmeye başlayan ve zaman içerisinde işlerini geliştiren Karakaş, 35 dönüm arazi üzerine "Ege Romanov Koyunu Çiftliği"ni kurarak, 6 yıl içerisinde koyun sayısını 500'ün üzerine çıkardı.

Çiftlikte kanatlı hayvanlar için 150 metrekarelik kümes alanı da oluşturan Suat Karakaş, istihdam ettiği 4 kişiyle birlikte yüksek doğum oranıyla tanınan koyunların bakımını yapıyor.

Kentte geçen yıl vergi sıralamasında ilk 100'ün içerisine giren Karakaş, 2 bin ila 2 bin 500 liradan alıcı bulan koyunlarından yıllık yaklaşık 400 bin lira ciro elde ediyor.

- "Romanov koyununa bakmak gerekiyor"

Suat Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençliğinden bu yana hayvan yetiştirme merakı olduğu belirterek, "Köyde çobanlık yapmakla koyun yetiştiriciliği farklı bir olay. Romanov koyununu çok araştırdım. O zamandan bu yana Romanov yetiştiriciliğinde 6. senemiz oldu." diye konuştu.

Bu cins koyuna bakmanın sabır ve emek isteyen bir iş olduğunu, diğer koyunlardan farklı olduğunu anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Hem 2 senede 3 kere doğurabilme hem de ikiz, üçüz, dördüz doğurabilme özelliği var. Diğer koyunlar gibi değil. Romanov koyununa bakmak gerekiyor. Bakarsan koyun da sana bakar. Türkiye'nin birçok vilayetine koyun verdim. Oralarda da yetiştiricilik devam ediyor. Asıl amacımız, Romanov koyununu sağlıklı bir şekilde bilen kişilerin eline, üreticilere verip çoğalması. İnşallah başarılı oluruz."

- "Başaramayacağım işe kolay girmem"

Koyun yetiştirmeye karar verdiğinde çevresinden olumsuz tepki almadığını dile getiren Karakaş, "Hiç kimse bana, 'Başaramazsın.' demedi. Başaramayacağım işe kolay girmem. Bu işin zorlukları var. Başarmak için o zorlukları çekmek gerekiyor. O zorlukları çektim. Şimdi Allah'a şükür her şeyi yoluna oturtturduk. Benim bütün arkadaşlarım böyle bir hayatı istiyorlar. Hepsi, 'Köyde bir ev alalım, bizler de yapalım' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Karakaş, ülkede Romanov cinsi koyunların çok fazla olmadığını dikkati çekerek, gelecekte ilginin daha da artacağını ve bu koyun cinsine yatırım yapacakların ileride kazanacağını da sözlerine ekledi.