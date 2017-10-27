Kütahya'da telefon dolandırıcılığı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki kişinin 10 bin lirasını dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Demirciköy'de yaşayan İsmail Bilgiç'i (89) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, para vermesi halinde bu durumdan kurtarılacağını söyledi.

Bilgiç, bunun üzerine biriktirdiği yaklaşık 10 bin lirayı evine gelen şüphelilere verdi. Dolandırıcıların 20 bin lira daha istemesi üzerine Bilgiç, yakınlarından borç para talebinde bulundu.

Bilgiç'in dolandırıldığını anlayan yakınları, jandarmayı arayarak şüphelilerin parayı almaya geleceğini söyledi.

İhbar üzerine köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aynı gün içinde ikinci kez para almaya gelen Şener Y. (37) ve Musa Y'yi (28) suçüstü yakaladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden geldikleri belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.