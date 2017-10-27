Kardeş katili iki ağabeye müebbet hapis

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşarpla boğdukları kız kardeşlerinin cesedini yaktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu iki kardeş, müebbet hapse çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve töre saikiyle öldürmek" suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanıklar Mustafa Muhammed (41) ve kardeşi Ali Muhammed Ali (34) ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, sanıkların üzerilerine atılı suçtan cezalandırılmalarını talep etti.

Son sözleri sorulan Mustafa Muhammed Ali, kız kardeşini hakkında dedikodular çıktığı için öldürdüğünü, cinayet anında kardeşinin yanında olmadığını öne südü.

Ali Muhammed Ali de olay günü ağabeyinin arayıp yanına çağırdığını belirterek, "Gittiğimde ağabeyim kız kardeşimi öldürmüştü. Bana kendisi öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Nasıl öldürüldüğünü ve gömüldüğünü görmedim. Ağabeyim bira içmişti, alıp eve götürdüm. Suçsuzum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkları, "töre saikiyle tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Sanıkların duruşmalardaki tutumunu dikkate alan heyet, cezayı müebbet hapse çevirdi.

- Olay

Şahinbey ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde 2016 yılının Şubat ayında boş arazide yanmış kadın cesedi bulunmuş, cesetteki platinden yola çıkan jandarma ekipleri, maktulün Suriyeli Sihem Muhammed Ali (25) olduğunu belirlemişti.

Katil zanlısı ağabeyler, Hatay'da gözaltına alınmıştı.