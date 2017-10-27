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Konya'da cinayet

27 Ekim 2017 Cuma, 11:36

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kardeşinin katilini silahla öldürdüğü öne sürülen İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünver gözaltına alındı.

İddiaya göre, Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ünver, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi'nde karşılaştığı ve 2005'te kardeşi Mehmet Ünver'i öldürdüğü için cezaevine giren, geçen yıl da hapisten çıkan Mehmet Emin Kaya (52) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ünver, silahla Kaya'ya ateş etti. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ünver, jandarmaya giderek teslim oldu.

Kaya'nın cesedi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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