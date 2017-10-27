Van'da "han otağı" açıldı

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesine yerleşen Kırgız Türklerinin kültürlerinin yaşatılması amacıyla "han otağı" ve yöresel ürünlerin yer alacağı kültür merkezi açıldı.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 35 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, yaşam tarzları, gelenek ve görenekleri, rengarenk kıyafetleri, kalpakları ve binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çekiyor.

Kırgız Türklerinin kültürlerinin yaşatılması için yapılan çalışmalara, yerel yönetemler ve yöre halkı da destek veriyor.

Bu kapsamda girişimci Kenan Aytaç tarafından mahallede Kırgız kültürüne ait "han otağı" ile yöresel ürünlerin yer alacağı kültür merkezi açıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin en renkli mozaik parçalarından Ulupamir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Açılan "han otağı" ve kültür merkeziyle Kırgız kültürünün yaşatılacağını anlatan Yaşar, "Bu bölgede okçuluk, han otağı, yöresel ürünlerin yapım atölyesi ve satış yerleri var. Kırgız kültürünü yansıtan son derece güzel bir merkez oldu. Erciş'in bu renkli güzel kültür köşesinin, inşallah ilçemizin tanıtımına çok güzel faydası olacak." dedi.

Aytaç ise kültür merkezinde ok, yay, zırh ve hediyelik eşya üretileceğini kaydetti.

Program, Kırgız kültüründe yer alan "gökbörü" oyunuyla sona erdi.



