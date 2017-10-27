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ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Leonardo Araujo, bu haftaki rakipleri Bursaspor ile aralarındaki rekabetin farkında olduğunu, galibiyetin takım oyununun gelişmesine vesile olacağını söyledi.

Leonardo, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Bursaspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini bildirdi. Bursaspor'un son maçlarda sistemini değiştirdiğine işaret eden Brezilyalı teknik adam, rakiplerinin teknik direktörlerini iyi tanıdığını, aynı takımda oynadıklarını dile getirdi.

Zor bir takıma karşı oynayacaklarını dile getiren Leonardo, şöyle konuştu:

"Kendisini sürekli geliştiren bir takım. Normalde beraberlik hiçbir zaman iyi bir sonuç olarak göze çarpmaz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkar, mücadelenizi ona göre verirsiniz. Stratejimiz de bu yönde. Bursaspor, taraftarıyla güçlü bir camia. Geçmişte Antalyaspor-Bursaspor karşılaşmaları sürekli rekabet halinde geçmiş. Anadolu derbisi olarak göze çarpıyor. Bizim için önemli bir maç. Kazanabilme ihtimalimizin olduğu bir maç. Bunu başarırsak galibiyet serisine başlayabiliriz. Galibiyet, takım oyununun gelişmesine vesile olacaktır."

Oyuncularının çok iyi çalıştığını ifade eden Leonardo, motivasyonun çok iyi olduğunu vurguladı. Çok iyi hazırlanılırsa bu durumun skora da yansıyacağına değinen Leonardo, "Son maçı evimizde kazandık. Antalyaspor'un pozisyonu daha üst sıralar olmalı ve ileride de bu durum olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor'a göreve geldiği ilk dönemde motivasyon sorunu olduğuna dikkati çeken Leonardo, defans ve ofans arasında denge sıkıntısı yaşandığını, sürekli gelişim halinde bulunduklarını bildirdi.

Takımın başına ilk geçtiği karşılaşmaların ilk dakikalarında bireysel hatalar nedeniyle goller yediklerini aktaran Leonardo, bu durumu düzeltme anlamında son maçlarda iyi duruma geldiklerini dile getirdi.





- "Şehrin bileşenleri, camia bizim inandığımız kadar inanmalı"





Leonardo, takımın oyun felsefesini her geçen gün daha ileriye götürdüğünü, başarı için kendilerine inandıklarını anlattı.

Antalya şehrinin başarıya inanması gerektiğine dikkati çeken Brezilyalı teknik adam, "Şehrin bileşenleri, camia bizim inandığımız kadar inanmalı. Taraftar, basın mensupları yeni yapılanma sürecine inanmalı. Camia olarak buna ihtiyacımız var. Bu inanç olduğu sürece takım üzerindeki projemiz, felsefemiz çok daha iyi noktalara gelecek." ifadelerini kullandı.





- Sakat oyuncular





Takımdaki sakat oyuncular nedeniyle zorluklar yaşadıklarını anlatan Leonardo, şöyle konuştu:

"William uzun süredir bizimle beraber olamadı. Takıma yeni adapte olmaya başladı. Yekta'nın bir ay süren sakatlığı vardı. Zeki ameliyat edildi. Geri dönmesi için belli bir zaman gerekecek. Nasri ve Djourou sakat. Takım içindeki o pozisyonlara gerekli oyuncuları bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bazı oyunculardan eksik bir şekilde Bursa'ya gideceğiz ama benim büyük bir oyuncu grubum var. Hazır olan oyuncular bu eksikleri kapatacaktır."

Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Samir Nasri, Danon Djourou ve Zeki Yıldırım katılmadı.