Sadak Sulaması ekonomiye yılda 22 milyon lira katkı sağlayacak

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Gümüşhane'de çalışmaları devam eden Gümüşhane Sadak Sulaması inşaatı tamamlandığında 62 bin 200 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağı bildirildi.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Gümüşhane'de gerçekleştirdiği yatırımlarla münbit toprakların su ile buluşturulmaya devam ettiği belirtildi.

Vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme, derelerde taşkın riskini azaltma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Gümüşhane'de tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisinin ise su yapıları olduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu şu bilgileri paylaştı:

"DSİ olarak son 14 yılda Gümüşhane'de 13 baraj, 1 gölet inşa ettik. 108 bin 710 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 66 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 34 derenin ıslahını tamamladık. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen GÖLSU Projesi kapsamında Gümüşhane de nasibini aldı."

Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Gümüşhane'de çalışmaları devam eden Gümüşhane Sadak Sulaması inşaatı tamamlandığında 62 bin 200 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağına dikkati çeken Acu, "İş kapsamında, iletim hattında 7 bin 516 metre CTP boru imalatı, ana iletim hattında 7 bin 871 metre CTP boru imalatı ve Köse derivasyon hattında 7 bin 871 metre CTP boru imalatı tamamlanmış olup 518 sanat yapısı, 6 bin 221 metre HDPE boru imalatı, 270 sanat yapısı, 8 bin 31 metre (HDPE boru) yedek ve tersiyer hattı ve 8 bin 200 metre işletme bakım yolu yapılmıştır. Projenin tamamlanması ile 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 22 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Acu, DSİ'nin toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırladığı sulama ve depolama projelerinde maksadın tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayinin ham madde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak ve kırsal göçü önlemek olduğunu belirtti.

Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabileceğini vurgulayan Acu, 1954 yılında teşkilatlanan ve ülkedeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan DSİ Genel Müdürlüğünün belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam ettiğini kaydetti.