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Muratbey Uşak, Beşiktaş Sompo Japan deplasmanında

27 Ekim 2017 Cuma, 12:27


UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak Muratbey Uşak'ın başantranörü Ozan Bulkaz, oyuncularının öz güveninin yüksek olduğunu belirterek, "Galip gelmek için sahaya çıkacağız." dedi.

Bulkaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son hafta Darüşşafaka karşısında eksiklere rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Beşiktaş Sompo Japan maçının zorlu geçeceğini belirten Bulkaz, "Yeni oyuncumuz Earl Genard Calloway bu maçta forma giyecek. Oyuncularımın öz güveni yüksek, galip gelmek için sahaya çıkacağız. Öncelikli hedefimiz iyi basketbol." diye konuştu.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak 4. hafta müsabakası saat 15.15'te başlayacak.

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