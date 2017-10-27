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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin vize kararı) Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik. ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD'nin vize kararı) Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik. Bunu karşılarız, o problem değil ama bugün biz dünyanın her yerinde vizeleri kaldırdık. Bir taraftan da pasaportsuz, kimlikle seyahati sağlıyoruz bazı Avrupa ülkelerinde. İşte Ukrayna ile pasaportsuz, kimlikle seyahat, Gürcistan ile bunu zaten yıllardır yapıyoruz."