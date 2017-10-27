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ANTALYA (AA) - Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. İsmail Çelik, Türkiye'de her gün 350 kişinin akciğer kanserinden yaşamını yitirdiğini belirterek, 20 yıldır sigara içme trendi artan kadınlarda akciğer kanserine bağlı ölümlerin birinci sıraya çıktığını bildirdi.

Prof. Dr. Çelik, Antalya'nın Belek ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrede, kanser hücrelerinin akıllı ve ölümsüzlüğü keşfetmiş hücreler olduğunu söyledi.

Kanseri, yeni geliştirilen "immünoterapi" ile tedavi ettiklerini aktaran Çelik, immünoterapinin, vücudun savunma hücrelerini kansere karşı yönlendirdiğini dile getirdi.

Sigara kullanımının, Türkiye'de önemli bir hastalık yükü oluşturduğunu vurgulayan Çelik, bu kötü alışkanlığın, sadece kansere değil kalp ve damar hastalıkları gibi çok sayıda rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti.

Sigaranın akciğer kanserine yol açtığın anımsatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de her gün 350 kişi akciğer kanserinden ölüyor. Bunu önleme yöntemi sigarayı hiç içmemek. İçenlerin bırakması ve en önemlisi de sigara kullanmayanların yanında içilmemesi. İnanılmaz bir akciğer kanseri yüzdemiz var. Eskiden kadınlarda akciğer kanseri çok aşağılardaydı. Şimdi kadınlarda akciğer kanserinden ölüm birinci sıraya çıktı. 20 yıldır sigara içme trendi artan kadınlarda akciğer kanserine bağlı ölümler birinci sıraya çıktı. Elektronik sigara çok tehlikelidir. Elektronik sigaranın içinde sigaraya bağımlılığa sebep olan nikotin ürünleri var."

- Tarımsal ilaçlama konusunda çiftçiler bilinçlendirilmeli

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aytuğ Üner, gelecek 30 yılda kanserde artış beklenmesine rağmen tedavide de büyük gelişmeler öngörüldüğünü söyledi.

Tarımsal ilaçlama konusunda çiftçilerin çok iyi bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Üner, "Özellikle gıdalara ilaç ve antibiyotiklerin bulaşması, koruyucu maddelerin çok fazla kullanılması, günümüzde kansere yol açan diğer nedenlerdir. Son zamanlardaki dirayetli çalışmalarla sigara gündemin altına doğru taşındı ama beslenmedeki mücadele sürecek." dedi.

Kongre 29 Ekim'de sona erecek.