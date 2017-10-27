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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İnsanların yaşadığı yerdeki sorunları çözmezseniz, o sorun da ...

27 Ekim 2017 Cuma, 12:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İnsanların yaşadığı yerdeki sorunları çözmezseniz, o sorun da size gelir insanlar da size gelir. Bu değişmez bir kural ve bu terör için de geçerli. Yani terörü neredeyse gidip yok etmezseniz, o konu size gelir. 'Benden uzakta, bana dokunmaz, benimle bir ilgisi yok' demeyeceksiniz. Bugün dünyanın terörle mücadelede en büyük yanlışı bu."
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(ABD'nin vize kararı) Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik. Bunu karşılarız, o problem değil ama bugün biz dünyanın her yerinde vizeleri kaldırdık. Bir taraftan da pasaportsuz, kimlikle seyahati sağlıyoruz bazı Avrupa ülkelerinde. İşte Ukrayna ile pasaportsuz, kimlikle seyahat, Gürcistan ile bunu zaten yıllardır yapıyoruz.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(ABD'NİN VİZE KARARI) BU KARAR HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRU DEĞİLDİR. BİZ DE KARŞILIĞINI VERDİK. BUNU KARŞILARIZ, O PROBLEM DEĞİL AMA BUGÜN BİZ DÜNYANIN HER YERİNDE VİZELERİ KALDIRDIK. BİR TARAFTAN DA PASAPORTSUZ, KİMLİKLE SEYAHATİ SAĞLIYORUZ BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE. İŞTE UKRAYNA İLE PASAPORTSUZ, KİMLİKLE SEYAHAT, GÜRCİSTAN İLE BUNU ZATEN YILLARDIR YAPIYORUZ."
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