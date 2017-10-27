Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza Uşak'ta

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UŞAK (AA) - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, ülkesinde 1994 yılında yaşanan kaos ve soykırım sırasında, gelişmiş ülkelerin olayları seyrettiğini belirterek "Benzer bir durumu siz 15 Temmuz'da yaşadınız. Darbe girişiminde bulunulduğunda ben Ankara'daydım sizin yanınızda olması gerekenler yoktu." dedi.

Uşak Üniversitesinde düzenlenen "Ruanda'da Tarihi ve Mevcut Gelişmeler" konferansında konuşan Nkurunziza, ülkesinde 1994 yılında yaşanan soykırımın öncesini ve sonrasını anlattı.

Uzun yıllar mülteci olarak yaşamını sürdürdüğünü aktaran Nkurunziza, Belçika tarafından sömürülen ülkesinde ekonomik sınıflara ayrılan insanların, zamanla fiziksel özelliklerine göre kabilelere ayrıştırıldığını söyledi.

- "Sadece seyrettiler"

Sömürgeden kurtulan ülkesinde 1994 yılında kaos ortamı çıkartılarak 1 milyon insanın öldüğü bir soykırım sürecinin yaşandığını hatırlatan Nkurunziza, "100 günde ülkemde 1 milyon kişi öldü, 300 bin kadın tecavüze uğradı, çocuklar annesiz babasız kaldı ve bütün bunlar yaşanırken gelişmiş ülkeler sadece yaşananları seyretti. Benzer bir durumu siz 15 Temmuz'da yaşadınız. Darbe girişiminde bulunulduğunda ben Ankara'daydım sizin yanınızda olması gerekenler yoktu." dedi.

Ülkesinin 1994 yılından sonra toprlanma sürecine girdiğini ve bugün Afrika'nın en güvenli ülkesi haline geldiğini vurgulayan Nkurunziza, şöyle konuştu:

"Ruanda ile Türkiye arasındaki ilişkiler her zamankinden daha güçlü. Biz bu ilişkilerin daha da güçlenmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkeleri ile ilgili çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve çok önemsiyoruz. Ekonomik alanda ilişkilerin güçlenmesi iki ülkeye de fayda sağlayacak."

TBMM Türkiye-Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ise Uşak'ta bugün Afrika kıtasındaki 21 ülkenin büyükelçilerini ağırladıklarını belirterek, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirdiğine dikkati çekti.

Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran ise üniversite olarak yabancı uyruklu öğrencilere önem verdiklerini dile getirerek Ruanda'dan öğrencileri burada görmek istediklerini kaydetti.



