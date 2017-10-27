Dalgıçlar Kuşadası açıklarında uçak batığı buldu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında dalgıçlar, yaklaşık 30 yıl önce düştüğü tahmin edilen tek motorlu ve pervaneli uçağın batığını buldu.

Dilek Yarımadası açıklarında hem sportif hem de eğitim amaçlı dalış yapan 5 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte tek motorlu ve pervaneli uçak batığıyla karşılaştı. Bunun, yaklaşık 30 yıl önce motor arızası nedeniyle düşen uçak olduğu tahmin ediliyor.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, bölgede bir uçak batığının olduğunu ancak bulunamadığını bildiklerini söyledi.

Batığın tam nerede olduğuna dair kimsenin bilgisinin bulunmadığını ifade eden Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Dalış noktasına vardığımızda su altında daha uzun süre kalmak ve gezinti yapmak amacıyla yedek tüplerle 3 gün boyunca bölgede dalışlar gerçekleştirdik. 5 kişilik dalgıç eğitmenlerimizden Cüneyt Çakın, dalış sırasında bir karartı gördü. Bizi çağırdı ve o bölgede yaptığımız dalışla uçağı bulduk."

Dalış eğitmeni Kubilay Akgür ise motorundaki arıza nedeniyle bölgeye uçağın düştüğü, iki pilotun sağ kurtarıldığına yönelik bilgilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Uçağın batığının bulunması için daha önce birçok dalış gerçekleştirildiğini belirten Akgür, "Bulduğumuz uçak, Kuşadası'nda sportif dalış için yeni bir yer oldu. Uçak ters ve sağlam duruyor. Uçağın çevresinde balık kolonileri olduğunu gördük. Maceraperest dalış fotoğrafçılarını Kuşadası'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.