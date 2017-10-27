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BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, futbolcularının özelliklerine göre oyun sistemini belirlediğini belirterek, "Sistem yeniden değişebilir ancak şu anda ihtiyacımız olan şey devamlılık." dedi.

Fransız teknik adam, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde, Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında Antalyaspor ile yapacakları maça ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Le Guen, takımda 3-5-2 sisteminin devam edip etmeyeceğiyle ilgili, "Sistem seçimlerimiz genelde oyuncularımızın özelliklerine göre ve oyuncularımıza kolaylık sağlamak üzerine oluyor. Onların özelliklerini daha ön plana çıkarabilecek taktikler oluşturabilmek adına belli kararlar alıyoruz. Sistem yeniden değişebilir ancak şu anda ihtiyacımız olan şey devamlılık. Bu yüzden de değiştirmiyorum; bir maç üçlü savunma, bir maç dörtlü savunma oynamak istemiyorum. Devamlılık sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.





- "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor"





Le Guen, 29 Ekim'de karşılaşacakları Antalyaspor'un yetenekli oyunculara sahip bir ekip olduğunu belirtti.

"Zor bir karşılaşma bizi bekliyor." diyen Le Guen, "Antalyaspor'da benim de tanıdığım oyuncular var; Samuel Eto'o, Samir Nasri, Menez, William Vainqueur. Bunlar daha önce benim çalıştığım oyuncular ve aradaki takım bağlarını kurarlarsa herkes için tehlike oluşturacak bir takım haline gelecek bir Antalyaspor var." ifadelerini kullandı.





- "Badu muhtemelen oynayabilecek"





Sakatlığı geçen Badu'nun durumuyla ilgili Le Guen, "Muhtemelen oynayabilecek. Tabii ki durumunu hala kontrol etmemiz gerekiyor ama ben oynayabilme ihtimaline dair iyimserliğimi koruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor'un teknik direktörü Leonardo'nun, oyunculuk döneminde takım arkadaşı olduğunu ifade eden Le Guen, "Bir mutluluk hissediyorum. Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo ile teknik direktör olarak da karşılaşacağız. Ben onun takım arkadaşıydım, bu özel anı yaşadım. Dolayısıyla birbirimize karşı teknik direktör olmamız bana mutluluk veriyor. Birlikte bir sezon oynadık. Çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş." diye konuştu.





- "Gelişmemiz gereken çok nokta var"





Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Yeni Altındağ Belediyespor'la yaptıkları maçı da değerlendiren Le Guen, "Biz dün turu geçtik ama maçın kazananı biz miydik? Orası soru işareti. Dünkü maçta iyi olmadığımızı kabul etmemiz bizim için daha iyi olacak. Bunu kabullenmemiz gerekiyor ve bu bizim için daha iyi. Hala gelişmemiz gereken çok nokta var." ifadelerini kullandı.

Le Guen, birçok oyuncunun ilk 11'e girmek için hala çok çalışması ve özveri göstermesi gerektiğini vurguladı.

Fransız teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göz önünde bulundurmamız gereken diğer bir konu kadromuzda çok fazla oyuncumuzun varlığı. Daha önce de defalarca belirtmiştim ki, 30 oyuncu yerine 25 oyuncuyla çalışmayı tercih ederim. Herkes durumun farkında diye düşünüyorum zaten ama bununla alakalı kararlar ve yapılacak operasyonlar aralık ya da ocak ayındaki dönemlerde uygulanacaktır."