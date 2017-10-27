Sivridere Barajı ile 6 bin 880 dekar arazi suya kavuşacak

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ERZURUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da yapılan Oltu Sivridere Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oltu'da inşa edilen Sivridere Barajı'nın tamamlanmasının ardından 6 bin 880 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Çoruh Havzası'ndaki Kaleboğazı, Ballıca, İğdeli, Küçükkorucuk, Büyükkorucuk ve Çamlıbel köylerine ait 618 tarım arazisinin sulanması amacıyla planlanan Sivridere Barajı, kent merkezine 124, Oltu ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Limontuzu Deresi üzerinde inşası devam eden ve temelden yüksekliği 40 metre, silindire sıkıştırılmış gövde tipinde 1 milyon 343 bin metreküp suyun depolanmasını sağlayacak barajın yüzde 76'lık fiziki gerçekleşmesi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sulama konusunda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Son 14 yılda Erzurum'da 3 adet baraj inşa ettik. Bununla birlikte 358 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Sulamaya açılana arazilerden çiftçilerimize yıllık 215 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 239 adet derenin ıslahını tamamladık. Şimdi de yaklaşık 13 milyon liraya inşa edeceğimiz Oltu Sivridere Barajı'ndan alınacak su ile bölgedeki zirai araziler modern sulama sistemine kavuşacak. Bu projeyle milli ekonomiye de yılda 3 milyon 720 bin lira katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.