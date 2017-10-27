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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin:

27 Ekim 2017 Cuma, 13:28

ADANA (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, "Toplam yatırımımız, 20 milyar liraya ulaşmış durumda. 30 Haziran itibarıyla 22,8 milyon müşterimize hizmet veriyoruz. Yaklaşık 3 bin 300 çalışan kadromuzla beraber Türkiye'nin önemine inanıyor ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Şahin, bir otelde düzenlenen toplantıda, küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) markalaşma yolunda rehberlik eden "Anadolu Markaları Projesi'nin ikincisini yapmak üzere Adana'ya geldiklerini söyledi.

Vodafone grubunun, dünyanın en önemli ve büyük şirketlerinden biri olduğunu dile getiren Şahin, 11 yıldan bu yana Türkiye pazarında faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Şahin, Türkiye'nin en büyük ikinci doğrudan uluslararası yatırımı bulunan şirket olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Toplam yatırımımız 20 milyar liraya ulaşmış durumda. 30 Haziran itibarıyla 22,8 milyon müşterimize hizmet veriyoruz. Yaklaşık 3 bin 300 çalışan kadromuzla beraber Türkiye'nin önemine inanıyor ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 10 yıldır baktığımızda Türkiye'nin dijital liderliğinde, geleceğe ilerlemesinde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yani Türkiye'nin daha fazla dijitalleşmesi, müşterilemizin daha fazla dijital gelecekle buluşması ve kurumlarımızın dijitalleşerek iş verimliliğini artırması yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar insan hayatına entegre edecek şekilde yapmak, hem bireyleri hem kurumları yarına hazırlamak için yatırımlarımızı yapıyoruz."

Şahin, son 5 yılda Adana'ya yaklaşık 64 milyon lira yatırım yaptıklarını, toplamda 90 şubeleriyle müşterilere hizmet verdiklerini ve 265 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Toplantıda sosyal yatırım projelerine de değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye Vodafone Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Vakfı ile beraber 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesiyle bin 665 kadınımızı eğittik ve teknolojiyle ilgili bilgilendirdik. Habitat Derneği ile gerçekleştirdiğimiz 'Yarını Kodlayanlar' projesini de Adana'da çocuklarla buluşturacağız. Çocuklarımıza kodlamayı öğreteceğiz. Geleceğin çok önemli konusu kodlama. Artık hayatın bunun üzerinden döneceğine ve teknolojinin bunun üzerinden gelişeceğine inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve AÇEV iş birliğiyle 'Geleceğe İlk Adım' projesiyle de 2 bin 253 çocuğumuzun 10 farklı anaokulunda okul öncesi eğitim almasını sağladık."

- KOBİ'lere destek

Şahin, bireylere yatırımın yanı sıra KOBİ'lerin de kendileri için çok önemli yer tuttuğunu anlattı.

Vodafone olarak KOBİ'leri çok önemsediklerinii vurgulayan Şahin, "Bu konuda da KOBİ'lerin üç adımda dijitalleşebileceğine inanıyoruz. Birincisi mobil interneti her an her yerden kullanarak bilgilere erişmelerini, iş takip süreçlerini yapmalarını sağlayarak, ikincisi akıllı cihaz kullanımını destekleyerek hız ve mobilite kazanmalarını sağlayarak, üçüncüsü ise iş süreçlerinde teknolojiyi entegre edip iş verimliliğini artırmalarını sağlayarak... Bunları bir arada düşündüğümüzde tam bir KOBİ'nin yarına hazır olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kurumlarını yarına hazırlamak için "Yarına Hazırım Platformu'nu kurduklarına dikkati çeken Şahin, burada 53 bin farklı işletmenin dijital endeksini hesaplayarak yarına ne kadar hazır olduklarını ölçtüklerini, bu işe ilk başladıklarında 45 olan endeksin, şu an 53 seviyelerinde yer aldığını, yatırımlarıyla bu endeksi 73 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şahin, Adana'nın endeks değerinin ise 46'da yer aldığını belirtti.

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