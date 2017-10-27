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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

27 Ekim 2017 Cuma, 13:29

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İyi Parti bizim alternatifimiz veya sosyal demokrasinin alternatifi olarak kurulmadı, sağda boş alan gördüler ki o nedenle kuruldu." dedi.

Partisinin Malatya il başkanlığında toplantı düzenleyen Ağbaba, OHAL'in uzatıldığını anımsatarak, Türkiye'nin bununla yönetilmeye çalışıldığını ve böylece muhaliflerin susturulduğunu iddia etti.

Ağbaba, gazetecilerin sorusu üzerine eski milletvekili Meral Akşener öncülüğünde kurulan partiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Hayırlı olsun. İyi Parti bizim alternatifimiz veya sosyal demokrasinin alternatifi olarak kurulmadı, sağda boş alan gördüler ki o nedenle kuruldu. Onların siyasi anlayışıyla bizim siyasi anlayışımız farklı. Onların düşüncesiyle bizim düşüncemiz farklı. Onlarla rejimin yaşaması için 16 Nisan'da buluşmuştuk ama Türkiye'yi yönetme ilkelerimizin farklı olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Sağ anlayış neyse aynı anlayış. İşçi, memur, akademisyen için iyi olmayacak bir sağ anlayış olarak görüyoruz biz onu. İşleri rast gelsin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi ilkelerimizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz."

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