Adıyaman'dan Almanya'ya nar ihracatı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'dan Almanya'ya 3 bin ton nar ihraç edildiği belirtildi.

Adıyaman Organik Nar Üreticileri Bölge Koordinatörü Osman Çetinkaya, AA muhabirine, kent merkezi ile Kahta ilçesinde 120 üreticinin nar yetiştirdiğini söyledi.

Nar hasadının kısa süre önce başladığını dile getiren Çetinkaya, "Adıyaman genelinde 13 bin dekar nar bahçesi bulunuyor. Bunun 5 bin dekarı Kahta ilçesinde ve yarsından fazlası da organik nar bahçesi. Organik narda Adıyaman, Türkiye'de ilk üçte yer alıyor. Kahta ilçesi ise ilk sırada yer alıyor. Hasat bu sene çok güzel başladı. Geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı biraz verim düşüklüğü yaşandı fakat, fiyat artışından dolayı üretici beklentilerinin üzerinde kazandı." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, Adıyaman'da soğuk hava depolarında ihracata hazır 5 bin ton nar olduğunu, geriye kalan ürünlerin nar ekşisi ve nar suyu olarak işlenmek üzere sanayiye gönderileceğini kaydetti.

Almanya ile çok sayıda ihracat anlaşması yapıldığını ifade eden Çetinkaya, "Adıyaman narına ilgi giderek artmaktadır. Geçen yıl Güney Kore, Katar ve Ortadoğu'daki ülkelere ihracat yapıldı. Bu yıl en büyük ilgi Almanya'dan geldi. Almanya'ya 3 bin ton nar ihraç edildi." dedi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı ise Adıyaman organik narının ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını, ilerleyen yıllarda organik nar konusunda dünya pazarında söz sahibi bir kent olmayı arzuladıklarını söyledi.

Kahta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can da bölgede organik nar konusunda kısa sürede gelişme sağlandığını belirterek, "Bu yıl Adıyaman merkezinde 8 bin ton, Kahta ilçemizde 7 bin ton nar rekoltesi beklemekteyiz. Bunun yarısından fazlasını da ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Organik nar üreticilerinden Abdullah Kaya ise pazar sorunu yaşamadıklarını, rekolteden ve elde ettikleri gelirden memnun olduklarını anlattı.