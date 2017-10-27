"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi başlıyor" müjdesi

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KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Cumhuriyetin kuruluşu olan 29 Ekim'i, inşallah burada Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kutladıktan sonra ertesi gün gidip Bakü'den Bakü-Tiflis-Kars ilk resmi trenini başlatacağız. Kars'ın kurtuluşu olan 30 Ekim'de de bu kadar önemli bir projeye, bu kadar önemli bir tarihe inşallah şahitlik edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a gelen Bakan Arslan'ı Kars Harakani Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve il protokolü karşıladı.

Buradan beraberindekilerle karayoluyla Sarıkamış ilçesine bağlı Maksutçuk köyüne geçen Arslan, köy yakınlarında düzenlenen Karakurt-Erzurum İl Sınırı 2. Kısım Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, çok sayıda farklı milletin yıllardır bu coğrafyada kardeşçe yaşadığını hatırlattı.

Milletin birlik ve beraberliğinin bozulmaması temennisinde bulunan Arslan, şöyle konuştu:

"Bizim Kars'a vefa borcumuz, Kars'a hizmet yapmak adına bir sevdamız var. Bu sevdayla, vefa borcuyla durmadan çalışıyoruz, projeler üretiyoruz ve bunları hayata geçiriyoruz. Özellikle bu proje 23 kilometre; 479 milyonluk bir projeden bahsediyoruz. Eskiden bu parayı bulabilmek için borçlanabilmek için IMF'nin kapılarında dileniyorduk, IMF şeflerinin karşısında el pençe duruyorduk. O günlerden bu günlere geldik."

Arslan, eskiden vatandaşların virajlardan, nehir kenarlarından adeta başı dönerek yolculuk yaptığını belirterek, artık sürücülerin zorlu yollardan değil, tünellerden ve viyadüklerden rahatça geçtiğini anlattı.

Sarıkamış'ın turizm potansiyeline işaret eden Arslan, "Sarıkamış'ı, erişebilir, ulaşıbilir hale getirdiğimizde bu bölgenin turizmi, ekonomisi, ticareti de canlanacak. Onun için çok şey yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- "2020 Kış Olimpiyatları'nı çok önemsiyoruz"

Arslan, 2020 Kış Olimpiyatları'nın Sarıkamış, Erzurum ve Erzincan için önemli olduğunu aktardı.

Konuyu yakından takip ettiklerini aktaran Arslan, şunları söyledi:

"İnşallah bu olimpiyatlarla birlikte kış kenti olan bu memleketlerde kardan da kış turizminden de daha fazla yararlanan iller haline gelip, o sektörden de yararlanır hale gelecekler. Bu olimpiyatları çok önemsiyoruz. Çünkü halka hizmeti Hakk'a hizmeti bilerek görev yapanlarız. Bundan hiç vazgeçmedik, vaz geçmeyeceğiz. Biz bu ülkede milletin efendi olduğu, bizim onlara hizmetkarlık yapmak üzere hizmet ürettiğimizi hiç unutmadan çalışıyoruz. Çünkü sevdamız, yolumuz millet."

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" sözünü düstur edindiklerini söyleyen Arslan, geçmişte potansiyeli yüksek coğrafyanın değerlendirilmediğinden ifade etti.

- "Ahmet Arslan'ın önünü kesmek için gensoru verdiler"

Geçmişteki hükümetlerin coğrafyayı ülkeye hizmete ve şantiye alanına çeviremediğine dikkati çeken Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şantiyeye değil, rantiyeye çeviriyorlardı. Bizim yaptığımız millete hizmet kervanında söz söyleyip rantiye yaratmak değil, millete hizmet kervanında söz verip şantiyeye çevirmek ve onun gereğini yapmak. 10 gün önce Mecliste bir gensoru vardı. Güya bizi eleştiriyorlardı. Çok proje yapıyoruz, çok ihale yapıyoruz, çok şantiye yapıyoruz, bunları yaparken de en hızlı yöntem neyse onu kullanıyoruz. Çünkü bizim beklemeye tahammülümüz yok. İnsanımıza hizmet yaparken yılların geçmesine tahammülümüz yok. İki sene içerisinde bitsin insanımızın hizmetine sunalım diye acelemiz var.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının başarısının üstüne başarı koymasına iş üstüne iş koymasından rahatsız olanlar 'Ahmet Arslan'ın yolunu keselim, Ulaştırma Bakanlığının yolunu keselim iş yapmasınlar' diye gensoru verdiler. Ama ne oldu, gensoru verdiklerine vereceklerine pişman oldular. Çünkü yaptığımız, yapacağımız çok şeyler var. Söylediklerine pişman oldular, dediler ki 'kürsüde bu projeden bahsetme' güzel de kardeşim ben senin gibi ömrümü boşa geçirmemişim ki çıkıp kürsüde boş konuşayım. Ben iş yapmışım, iş yapan bir hükümetin, partinin bakanı olarak söyleyebileceğim çok şey var."

- Bakü-Tiflis-Kars Projesi başlıyor

Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Projesinde sona gelindiğini belirterek, daha önce basın mensuplarının katılımıyla test seferlerini yaptıklarını hatırlattı.

Projenin ülke için çok önemli olduğunu anlatan Arslan, "Cumhuriyetin kuruluşu olan 29 Ekim'i, inşallah burada Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kutladıktan sonra ertesi gün gidip Bakü'den Bakü-Tiflis-Kars ilk resmi trenini başlatacağız. Kars'ın kurtuluşu olan 30 Ekim'de de bu kadar önemli bir projeye, bu kadar önemli bir tarihe inşallah şahitlik edeceğiz. 300 bin metrekarelik alanda da lojistik merkezi hiç durmadan devam ediyor o da ülkemize Kars'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- Kars ve Erzurum'dan Ankara'ya hızlı tren müjdesi

Bölgedeki bu kadar demiryolu projesinin yanında hızlı tren projesinin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Hızlı tren çalışmaları Erzincan'a kadar devam ediyor. Erzincan-Erzurum-Kars projelerinde de nihai aşamaya geldik. İnşallah oraları da başlattığımızda bu bölgeyi, Kars'ı Erzurum'u hızlı trenle tanıştırıp, hızlı trenle Avrupa'ya kadar gidebilir hale getireceğiz. Havacılık sektöründe önemli mesafeler aldık. 26 havalimanı sayısını 55 çıkardık. Yılda 35 milyon yolcuya hizmet ederken, bu sene rekor kırarak 189 milyon yolcuya hizmet eder hale geleceğiz. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken, bu gün 25 bin 553 kilometre yola eriştik. Sene sonuna kadar bunu 26 bin kilometreye eriştireceğiz."

Ülkede 80 yılda 50 kilometre tünel yapıldığına işaret eden Arslan, AK Parti hükümetlerinin 15 yılda bunu 365 kilometreye çıkardığını dile getirdi.

- "80 yılda yapılmayanı bir yılda yaptık"

Sadece bir yılda 68 kilometre tünel yaptıklarını aktaran Arslan, "80 yılda 50 kilometre tünel yapılmış, bir sene de 68 kilometre tünel yaptık. Viyadük sayısını da ülkemizde artırdık. Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı'da demiryollarının öneminin farkında olarak ülkeyi demir ağlarla örmüşüz. Ama sonra 1950'den 2003'e kadar demiryollarını kaderine terketmişiz. Yılda ortalama 18 kilometre demiryolu yapmışız. AK Parti hükümetleriyle demiryolları tekrar devlet politikası haline geldi. Yılda ortalama 138 kilometre demiryolu yaptık. Şu anda demiryollarında 4 bin kilometrenin üzerinde inşaat çalışması devam ediyor. 53 945 kilometre demiriryolu yapılmış. Biz şimdi yılda bin kilometre demiryolu bitirmekten bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, demiryollarının yan sıra Avrupa standartlarında yüksek hızlı trenler yaparak vatandaşın hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi.

Törene il protokolünün yanı sıra AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Ali Kenanoğlu, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İlçe Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Yerel Amatör Lig'de mücadele eden Sarıkamış Gençlerbirliği takımı sporcuları ile vatandaşlar katıldı.







