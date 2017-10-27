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Konya Ticaret Borsası

27 Ekim 2017 Cuma, 13:47

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,020-1,111 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,020 1,111
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,037 1,070
Düşük vasıflı buğdaylar 0,940 1,087
Ekmeklik diğer buğday 0,972 1,141
ARPALAR
Yemlik Arpalar 0,856 0,864
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,741 0,812
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,113 3,732
Nohut 7,282 7,282


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