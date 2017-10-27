Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,020-1,111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,020
|1,111
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,037
|1,070
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,940
|1,087
|Ekmeklik diğer buğday
|0,972
|1,141
|ARPALAR
|Yemlik Arpalar
|0,856
|0,864
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,741
|0,812
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,113
|3,732
|Nohut
|7,282
|7,282