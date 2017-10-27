Bartın'da su kesintisi

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Kirazlık Köprü Barajı inşaat sahasındaki çalışmalar sırasında boruların hasar görmesi nedeniyle kentin büyük bölümüne su verilemiyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece yarısından itibaren depolara su gelmemesi üzerine ekiplerin çalışma başlattığını söyledi. Çetin, ekiplerin Kirazlık Köprü Barajı inşaat sahasının Yenihan mevkisinde sürdürülen yol çalışmaları sırasında, basınç nedeniyle su borularının patladığını tespit ettiklerini bildirdi.

Çetin, DSİ, Karayolları ve belediye ekiplerinin arızanın giderilmesi için çalışmalara başladığını anlatarak, "Şu anda 3 kepçe ve kamyonla bu borulara ulaşmak için çalışıyoruz. 7 metre yer altındaki boruya ulaşıp en kısa sürede sorunu çözmeye çalışacağız." dedi.

Kentin yüzde 40'ına su verilemediğini, çalışmaların 1-2 gün sürebileceğini bildiren Çetin, şöyle devam etti:

"Kentimize başka bir hattan verilen su, ihtiyacın yüzde 60'ını karşılıyor ancak yüksek kesimlerdeki mahallelerimize su verilemiyor. Arızayı giderdiğimizde suyun evlere ulaşması da 1-2 günü bulacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan 2-3 günlük bir anlayış bekliyoruz. Tabi 10-15 gün içinde buradaki su hattını devre dışı bırakıp, yeni çelik boru hattını devreye alacağız ve bu sorun kökünden çözülmüş olacak."