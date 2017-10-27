Amasya'daki 531 yıllık külliye restore ediliyor

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AMASYA (AA) - Amasya'da 531 yıllık Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin restorasyonu devam ediyor.

Dönemin Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından yaptırılan, 1486'da ibadete açılmasının ardından kesintisiz hizmet veren Sultan II. Bayezid Külliyesi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore ediliyor.

Bünyesinde cami, medrese, imaret, şadırvan, çeşme ve kütüphane bulunan külliyenin restorasyonu, bir yıldır sürdürülüyor.

Restorasyon nedeniyle ibadete kapatılan, Osmanlı mimarisinin gelişmiş örneklerinden külliyedeki çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları inceleyen Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadın önemli bir eseri olan külliyenin restorasyonunun çok detaylı ve teknik şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Eserin yapıldığı günkü ihtişamını yansıtacak incelikleriyle tekrar vatandaşların hizmetine sunulmasını amaçladıklarını dile getiren Varol, restorasyon ekibinin ciddi bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Varol, şunları kaydetti:

"Özellikle işçiliğin en yoğun yapıldığı, uygulandığı detaylar, kalem işçiliği çok önemli. Bu çalışmayla, camimizde özellikle kubbe alanındaki birtakım işler, yapıldığı dönemin görünümüne kavuşacaktır. En kısa zamanda planlandığı şekilde restorasyon işlerini tamamlayıp, birçok insanımızın 'Amasya'mızın kalbi, ruhu' dediği külliyeyi hizmete açmak istiyoruz."

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da eserin restorasyonunu titizlikle yürüttüklerini, çalışmaları gelecek yıl mayısta tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

- Sultan II. Bayezid Külliyesi

Sultan II. Beyazid adına yaptırılan külliye, 15. yüzyılın son çeyreğindeki yan mekanlı cami mimarisinin gelişmiş bir örneği durumunda bulunuyor.

Külliye, kuzeyinde altı sütunun taşıdığı kemerler üzerine beş kubbeli son cemaat yeri ve içeride mihrap ekseni üzerinde büyük ve geniş bir kemer açıklığı bulunan cami, birbirine bağlanmış iki kubbeyle örtülü dikdörtgen bir mekan, buraya açılan üçer kubbeli yan mekanlardan oluşuyor.



