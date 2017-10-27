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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

27 Ekim 2017 Cuma, 14:12

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme aracı "ByLock" programını kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, bugün kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, firari durumdaki 8 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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