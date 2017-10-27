Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 12 sanıktan 7'si hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü kurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Yılmaz Demir ve Aziz Şahin ile tutuksuz yargılanan Nejdet Kaya, Mustafa Şeker, Mehmet Can, Yusuf Kılıç, Yahya Çaylı, Dursun Karakaya, Bekir Ünal, Abdullah Cemal Şahin, Sabri Özçam ve Nihat Kanat ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Demir, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Demir, iddia edilen suçlarla ilgili net bir delilin olmadığını ileri sürdü.

Emniyet imamı olduğuna dair bir ifadenin bulunmadığını savunan Demir, örgütsel bir faaliyette bulunmadığını, kimseden talimat almadığını ve kimseye emir vermediğini iddia etti.

Tutuksuz yargılanan emniyet müdür yardımcısı Abdullah Cemal Şahin de açığa alınmasının ardından göreve döndüğünü ve halen çalıştığını belirterek, beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklardan Özçam ise örgüt üyesi olmadığını ancak 30 yıl çalıştığı kurumdan ihraç edildiğini öne sürdü.

Sanık Kanat ise 17-25 Aralık sürecine kadar dini sohbetlere katıldığını ancak bu sohbetlerin FETÖ ile bir alakasının olmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanının "Madem sohbetlerin FETÖ ile bir ilgisi yoktu o zaman neden 17-25 Aralık'tan sonra gitmeyi bıraktın?" sorusu üzerine Kanat, "O süreçten sonra şüphelendim ve katılmadım." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından Yılmaz Demir'e 6 yıl 11 ay 22 gün, Sabri Özçam'a 6 yıl 8 ay, Aziz Şahin'e 6 yıl 5 ay 15 gün, Nihat Kanat'a 6 yıl 5 ay, Nejdet Kaya, Yahya Çaylı ve Bekir Ünal'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Emniyet müdür yardımcısı Abdullah Cemal Şahin ile Mustafa Şeker, Mehmet Can, Yusuf Kılıç ve Dursun Karakaya'nın ise beraatine karar verildi.