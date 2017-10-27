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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

27 Ekim 2017 Cuma, 14:27

ANTALYA (AA) - 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Florida Projesi"nin yönetmeni Sean Baker, "Herkesin film çekebileceğini düşünüyorum. Filmin bir bölümünü cep telefonumla çektim." dedi.

Antalya Kültür Merkezi'nde, festivalin yarışma filmlerinden ABD yapımı "Florida Projesi"nin ikinci gösterimi gerçekleştirildi. Yönetmen Baker ve bazı oyuncular, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Baker, film çekmenin insanın kendini geliştirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Florida'da çektiği filmin bir anlamda deneysel bir çalışma olduğunu belirten Baker, filmin Amerika'dan güzel tepkiler aldığına değindi. Baker, Avusturya'dan bile tepkiler aldıklarını, bir eleştirmenin "filmi iyi bulduğunu" söylediğini kaydetti.

Her coğrafyada bazı filmleri çekmenin zor olduğunu anlatan Baker, "Amerika'da, hatta Hollywood'da bile bazı filmlerin çekilmesi çok zor. Hollywood'ın bile geleneksel bir yapısı var." ifadelerini kullandı.

Film yapımcılarının, patronların değişime açık olmadığını, bazı filmlerin çekilemediğini dile getiren Baker, işin mutfağında olanların senaryorda yer alması gerektiğini bildirdi.

Baker, "Herkesin film çekebileceğini düşünüyorum. Filmin bir bölümünü cep telefonumla çektim. Herkesin her türlü araçla film çekmesini istiyorum. Cebinizdeki telefonla da film çekebilirsiniz." diye konuştu.

- Filmin konusu

Filmde, Disney World'un gölgesinde, evsizlere yuva olan motellerden birinde, asi ama müşfik annesiyle beraber yaşayan Moonoee'nin bir yaza yayılan hikayesi anlatılıyor. 6 yaşındaki Moonoee, en az kendisi kadar yaramaz arkadaşlarıyla beraber şenlikli bir yaz geçirirken, çevresindeki yetişkinler hayatın zorluklarıyla yüz yüze bulunuyor.

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