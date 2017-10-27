Şırnak'ta tatbikat

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından acil müdahale ve arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı tatbikat yapıldı.

Uludere Caddesi İl Köy Hizmetleri araç sahasında yapılan tatbikata, Acil Afet Durum Yönetimi (AFAD), 112 Acil Müdahale, İtfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.



Tatbikatta senaryo gereği, kömür ocağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralananlara müdahale ve kaza yapan araçta yaralıları kurtarma çalışması gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Muhsin Hayyam Elçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta 4 timden oluşan 30 kişinin görev aldığını söyledi.

Ekiplerin gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdiklerini aktaran Elçi, olaylara daha sağlıklı ve profesyonel müdahale edebilmek amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını bildirdi.

"Bölgemizde son gelişen kömür ocağındaki göçükten sonra eğitimlerimizi hızlandırdık. 22 olan UMKE ekibimizi 45'e çıkardık." diyen Elçi, Şırnak'ta meydana gelen son göçükte 8 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bundan sonra olaylarda, afetlerde ve acil durumlarda her zaman hazırlıklı olmak istediklerini anlatan Elçi, UMKE ekibi sayısını daha da yükseltmek istediklerini sözlerine ekledi.



