Mahkumlar 15 Temmuz şehitleri için fidan dikti

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına mahkumlar tarafından 250 fidan dikildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik ve Orman İşletme Müdürlüklerinin iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan Atatürk Kent Ormanı girişinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Fidan dikme törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Nalan Özmen, diğer yetkililer, adliyede görev yapan hakim, savcı ve davetliler katıldı.

Oluşturulan hatıra ormanında 15 Temmuz gecesi hayatlarını kaybeden 250 şehit için denetimli serbestlik yasasından yararlanan 35 mahkum, kalan cezalarının infazı kapsamında 250 fidan dikti.

Bunu örnek bir çalışma olarak değerlendiren ve emeği geçenleri tebrik eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, FETÖ/PYD tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit edilen 250 şehidin anısına dikilen fidanların ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaptı. Arslantaş, dikilen fidanların bakımlarının düzenli olarak yapılması talimatını verdi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, “FETÖ/PYD darbe girişimi sırasında 15 Temmuz’da ülkemizi ve milletimizi canları pahasına koruyan şehitlerimizi her zaman minnet ve şükranla anacağız. Devlet ve millet olarak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız. Bu anlamlı etkinlik vesilesiyle ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” dedi.

15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan orman kapsamında 250 fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık ise kentte ağaçlandırma faaliyetlerinin yanında bu tür hatıra ormanları çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından yetkililer ve katılımcılar, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler ile fidan dikti.