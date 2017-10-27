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BARTIN (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Türkiye Taşkömürü Kurumunun bir çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.



Demirci, TTK Amasra Taş Kömürü İşletme Müessesesine ziyaretinde, uzun yıllardır Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) işçi açıklarının giderilmesi için girişimlerini sürdüklerini anlattı.



2002 sonunda TTK'’da 15 bin 119 işçi çalışmasına karşın bu sayının bugün 7 bin 625'e düştüğünü dile getiren Demirci, "Aynı dönemde TTK’da satılabilir üretim 2 milyon 244 bin 372 tondan 900 bin tonlara geriledi. Dolayısıyla zarar da arttı. TTK’yi göz göre göre zarar sürüklediler. Taşkömürü ithalatı yılda 20 milyon tonlardan 34 milyon tonlara çıktı ve her yıl 4-5 milyar dolarımız dışarıya gidiyor." diye konuştu.



Demirci, Torba Yasa Tasarısı’nın 58. Maddesi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi üzerine Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun olağanüstü toplandığını ve eylem kararı aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Eğer TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen bu madde TBMM Genel Kurulunda kabul edilirse TTK Genel Müdürlüğü, kendi elindeki maden sahalarının ruhsatlarını parçalayıp özelleştirmenin yolu açılacak. Müessese olarak ya da işletme olarak özelleştirme yapılabilecek. Böylece TTK’nın rödovanslı sahalarda ya da taşerona verilen işlerdeki sorumluluğu tamamen ortadan kalkacak."

Tasarının, TBMM gündemine geldiğinde farklı eylemleri olacağını da aktaran Demirci, “Madenler bizimdir, satılamaz. Madenci feneri sönmeyecek. Madenci kardeşlerimizle birlikte tek yürek, tek ses olacak, atalarımızın bize emaneti olan maden ocaklarımıza, işimize, aşımıza sahip çıkacağız. Türkiye Taşkömürü Kurumunun bir çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.