Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması

27 Ekim 2017 Cuma, 14:54

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kültür Merkezi'nde 6 ülkeden 615 usta ve öğrenci aşçının katıldığı yarışmada, Alanya'nın sahip olduğu değerleri tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Alanya'nın mutfak kültürünü de artırmaya çalıştıklarını aktaran Yücel, Alanya mutfağı kültürünü gün yüzüne çıkarmak için üç yıl önce çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği (AKTAD) Onursal Başkanı Mustafa Nail Gürel ise 2011'de ilkini gerçekleştirdikleri yarışmanın her yıl büyüdüğünü dile getirdi.

Yarışmanın bundan sonra daha büyük katılımlarla yapılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Gürel, "Yarışmayla aşçılık mesleğini sevdirmek, bize bırakılan kültür mirasımızın devamını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Yarışma, öğrenci aşçı kategorilerinde balık, kuzu, tavuk, makarna, tatlı tabağı ve karma yemek yarışmalarıyla başladı.

Organizasyonun ikinci gününde "Mutfak Mirası Alanya" ve yöresel lezzetler yarışacak.

İLGİLİ HABERLER
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
&quot;Türkiye’de her gün 350 kişi akciğer kanserinden ölüyor&quot;
YEREL

"TÜRKİYE’DE HER GÜN 350 KİŞİ AKCİĞER KANSERİNDEN ÖLÜYOR"
Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışları
YEREL

BİSİKLET: TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 6. AYAK PUANLI YOL YARIŞLARI
&quot;Galibiyet, takım oyununun gelişmesine vesile olacaktır&quot;
YEREL

"GALİBİYET, TAKIM OYUNUNUN GELİŞMESİNE VESİLE OLACAKTIR"

Antalya DOB'dan &quot;Senfonik Konser&quot;
YEREL

ANTALYA DOB'DAN "SENFONİK KONSER"
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
Türkiye-Rusya 11. Çalışma Grubu Toplantısı
YEREL

TÜRKİYE-RUSYA 11. ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

Bilardo: Türkiye Pool Şampiyonası
YEREL

BİLARDO: TÜRKİYE POOL ŞAMPİYONASI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
Antalya'da vincin kolu panellerin üzerine düştü: 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA VİNCİN KOLU PANELLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
Uluslararası kazı ve sanat tarihi araştırmaları sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI KAZI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan dizi setine ziyaret
YEREL

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'DAN DİZİ SETİNE ZİYARET
Antalya'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ