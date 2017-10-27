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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kültür Merkezi'nde 6 ülkeden 615 usta ve öğrenci aşçının katıldığı yarışmada, Alanya'nın sahip olduğu değerleri tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Alanya'nın mutfak kültürünü de artırmaya çalıştıklarını aktaran Yücel, Alanya mutfağı kültürünü gün yüzüne çıkarmak için üç yıl önce çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği (AKTAD) Onursal Başkanı Mustafa Nail Gürel ise 2011'de ilkini gerçekleştirdikleri yarışmanın her yıl büyüdüğünü dile getirdi.

Yarışmanın bundan sonra daha büyük katılımlarla yapılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Gürel, "Yarışmayla aşçılık mesleğini sevdirmek, bize bırakılan kültür mirasımızın devamını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Yarışma, öğrenci aşçı kategorilerinde balık, kuzu, tavuk, makarna, tatlı tabağı ve karma yemek yarışmalarıyla başladı.

Organizasyonun ikinci gününde "Mutfak Mirası Alanya" ve yöresel lezzetler yarışacak.