Kayseri'de kablo hırsızlığı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerinden kaçan minibüste yaklaşık 800 kilogram çalıntı bakır kablo bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam Saraycık Mahallesi Bedir Bağları mevkisinde ışıkları kapalı vaziyette gezen bir minibüsü durdurmak istedi. Jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Yakalanacaklarından korkan şüpheliler, karanlıktan faydalanarak, aracı boş bir arazide bırakıp yaya olarak kaçtı.

Minibüste, yaklaşık 800 kilogram bakır kablo bulundu.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin olayda eldiven kullandıkları, gösterge ve radyo ışıklarını havlu ile kapattıkları, hırsızlık yapmadan önce ise aracı komple yıkadıkları tespit edildi.

Olayla ilgili oldukları değerlendirilen 3 şüphelinin 10 ilde hırsızlık suçu işlemek için keşif yaptıkları da belirlendi.

Araç sahibi M.I, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.