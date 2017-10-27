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ERZURUM (AA) - Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon (DAS) Derneği ile Atatürk Üniversite işbirliğinde Erzurum'da "Doğu Anadolu DAS Bölge Toplantısı" düzenlendi.

AÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda sağlıkta sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusu ele alındı.

Burada konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı dezenfeksiyon ve antisepsi uygulamasının tarihin ilk çağlarında bu yana var olduğunu söyledi.

Çomaklı, bu konuların insan hayatı için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Mikroorganizmalarımızın tüm canlılar gibi ortam bulduklarında beslenerek çoğaldıkları bilinen bir gerçek. Tıbbi ve cerrahi girişimler sırasında kullandığımız araç gereç ve ortamların mikrop taşımamasını isteriz." dedi.

Hastaların bu imkanlardan en iyi şekilde yararlanması gerektiğini ifade eden Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bu konular hayati öneme sahiptir. İçtiğimiz su ve yediğimiz gıdaların hastalık yapıcı mikroplardan uzak olması gerekiyor. Bebek ve yoğun bakım ünitelerinde hava ve donanım malzemelerinin de bu kapsamda standartlara uygun olması gerekiyor. Çünkü sağlık hizmetlerinde hastalarımızın istedikleri kalite onların en temel hakkıdır. Konuyla ilgili paydaşlarla da işbirliği halinde olma inancını taşıyorum."

DAS Derneği Başkanı Prof. Dr. Duygu Perçin de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Perçin, dernek olarak Türkiye'nin birçok yerinde toplantı ve kongreler düzenlediklerini belirterek, "2004 yılında kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'deki sterilizasyon ünitelerini hastanelerde standart hale getirmek amacıyla eğitim, toplantı, kongre ve bilimsel aktiviteler yaptık. Yaptığımız bu organizasyonlar ve Türkiye'de yapılan sağlıkta kalite denetimleri ile ülkemizde sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda çok ciddi oranda yol kat edildi." diye konuştu.