Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

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GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz ne kadar güçlü olursak Arakan’daki, Somali’deki mazlumlar kendilerini o kadar daha güvende hissederler." dedi.

Çavuşoğlu, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in her alanda gelişim gösteren bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'e yeni üniversiteler kurulmasını temenni eden Çavuşoğlu, son olarak 2 yıl önce geldiği kentte bugün, hızlı gelişime ve memnuniyet verici gelişmelere şahitlik ettiğini anlattı.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışıldığında ne kadar güzel işler yapılacağına Gaziantep'in iyi bir örnek olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Biz Gaziantep’e en baştan beri güveniyoruz ve inanıyoruz. Hiç bir seçimde bizi mahcup etmedi. Gaziantep ne kadar güçlü olursa, Türkiye o kadar güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa, o kadar dünyada söz sahibi olur. Biz gücümüzü hiçbir millet üzerine kullanan bir ülke değiliz. Biz ne kadar güçlü olursak Arakan'daki, Somali'deki mazlumlar kendilerini o kadar daha güvende hissederler." diye konuştu.

- "2019’daki seçim adeta ülkenin kader seçimi"

Çavuşoğlu, Türkiye’ye duyulan güvenin temelinde uzatılan yardım elinin etkili olduğunu aktararak, "Biz yardım elimizi uzatamazsak nasıl kardeşlikten, dostluktan bahsedebiliriz. Bizim sorumluluğumuz 80 milyonla sınırlı değil, çok büyük. Bugün ümmetin en çok güvendiği ülkeyiz. Bu ümmetin tüm sorumluluğu bizde. Tüm sorunları çözmek için çalışıyoruz, çalışacağız." dedi.

Suriye'deki sorunların aşılması için özellikle son bir yıldır önemli çabalar gösterildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu ülkede siyasi istikrarın da sağlanmasını istediklerini dile getirdi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm seçimlerin her zaman önem arz ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Ama 2019’daki seçim hepsinden de önemli. Adeta ülkenin kader seçimi. O yüzden şimdiden çalışmalara başlamalıyız. Belki de bu sözü söyleyeceğim son şehir Gaziantep. Çünkü Gaziantep çalışmayı, başarmayı sever." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, dünyadaki tüm zorluklara rağmen yüzde 7 civarında büyüme beklendiğine dikkati çekerek, tüm dünyaya açılan bir ülke olarak daha iyi günlere ulaşılacağını sözlerine ekledi.











