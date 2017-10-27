Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin dava

27 Ekim 2017 Cuma, 15:09

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) medya yapılanmasına ilişkin biri tutuklu, 2'si firari 13 gazetecinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği"nden haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, tutuklu yargılanan gazeteci Aytekin Gezici, ev hapsi bulunan Abdullah Ö. ile diğer bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de izledi.

İddia makamı, sanık gazetecilerle ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 9 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi, Salim B'nin ise tahliyesini talep etti.

Sanıklardan Gezici, savunmasında davanın tanık S.S’nin iftiraları sonucu açıldığını ileri sürerek, "Ben FETÖ ile anılmaktan hicap duymaktayım. Attığım tweetlerle böyle bir oluşuma imayla bile bir desteğim varsa ailemden, meslektaşlarımdan ve tüm insanlardan özür dilerim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ile mahkeme başkanı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Özdiş, "duruşma düzenini bozduğu" gerekçesiyle salon dışına alındı.

Mahkeme heyeti, sanık Gezici’nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için erteledi.

İLGİLİ HABERLER
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin:
YEREL

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİN:

&quot;Köpek kokusunu almasın&quot; diye uyuşturucuya gres yağı sürmüşler
YEREL

"KÖPEK KOKUSUNU ALMASIN" DİYE UYUŞTURUCUYA GRES YAĞI SÜRMÜŞLER
Adana'da bıçaklı kavga
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA

Adana'da silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI

Şehit babası hem ağladı hem ağlattı
YEREL

ŞEHİT BABASI HEM AĞLADI HEM AĞLATTI
İzinli çıktığı cezaevine dönmeyen hükümlü yakalandı
YEREL

İZİNLİ ÇIKTIĞI CEZAEVİNE DÖNMEYEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
ByLock'u incelemek için yüklemiş
YEREL

BYLOCK'U İNCELEMEK İÇİN YÜKLEMİŞ

HDP'li Beştaş'ın Adana'da yargılandığı dava
YEREL

HDP'Lİ BEŞTAŞ'IN ADANA'DA YARGILANDIĞI DAVA
Devrilen kamyonundan sızan yakıtı bidona doldurdu
YEREL

DEVRİLEN KAMYONUNDAN SIZAN YAKITI BİDONA DOLDURDU
Adana'da cinayet
YEREL

ADANA'DA CİNAYET
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI

Evlilik vaadiyle 41 bin lirası dolandırıldı
YEREL

EVLİLİK VAADİYLE 41 BİN LİRASI DOLANDIRILDI
Adana'da dezavantajlı çocuk ve gençler spora kazandırılacak
YEREL

ADANA'DA DEZAVANTAJLI ÇOCUK VE GENÇLER SPORA KAZANDIRILACAK
Hasta çocuklar kitapla buluşuyor
YEREL

HASTA ÇOCUKLAR KİTAPLA BULUŞUYOR

Adana'da eski kadın hakime FETÖ davası
YEREL

ADANA'DA ESKİ KADIN HAKİME FETÖ DAVASI