Adana'da FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) medya yapılanmasına ilişkin biri tutuklu, 2'si firari 13 gazetecinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği"nden haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, tutuklu yargılanan gazeteci Aytekin Gezici, ev hapsi bulunan Abdullah Ö. ile diğer bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de izledi.

İddia makamı, sanık gazetecilerle ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 9 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi, Salim B'nin ise tahliyesini talep etti.

Sanıklardan Gezici, savunmasında davanın tanık S.S’nin iftiraları sonucu açıldığını ileri sürerek, "Ben FETÖ ile anılmaktan hicap duymaktayım. Attığım tweetlerle böyle bir oluşuma imayla bile bir desteğim varsa ailemden, meslektaşlarımdan ve tüm insanlardan özür dilerim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ile mahkeme başkanı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Özdiş, "duruşma düzenini bozduğu" gerekçesiyle salon dışına alındı.



Mahkeme heyeti, sanık Gezici’nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için erteledi.