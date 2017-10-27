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AĞRI (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu yeni logosunu Ağrı'da tanıttı.

Vali Süleyman Elban, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede dağcılık etkinliğinin ve sporunun Ağrı ilinde başlaması dolayısıyla logunun tanıtımının burada yapılmasının çok yerinde ve anlamlı olduğunu söyledi.

Elban, "Bizler yaşadığımız coğrafya gereği dağlarla iç içeyiz." diyerek, "Dağlar bizim yaşam tarzımız. Şarkılarımızda, türkülerimizde, ağıtlarımızda, geleneklerimizde beslenme tarzımızda hep dağlar vardır. Dolayısıyla uzun yıllar bu bizim yaşam tarzımız olduğu için onu bir spor bir faaliyeti olarak da hiç düşünmedik. Çünkü hep iç içeydik." dedi.

Ağrı Dağı'na ilk tırmanışın 1829 yılında yani 188 yıl önce olduğunu anımsatan Elban, şöyle konuştu:

"Bu ilgi yavaş yavaş bizde de dernekleşme, federasyonlaşma gibi çeşitli kurumsal yapılar ile birlikte devam ediyor. İlk Ağrı Dağı'na yapılan tırmanıştan sonra ilimizdeki dağcılık faaliyetleri özellikle uluslararası sporcuların ve gönüllülerin hep ilgisini çekmiş ve Ağrı Dağı bu anlamda hep bu işin merkezi haline gelmiştir. Bu etkinliği burada düzenleyen ve bu geleneği devam ettiren federasyon başkanına da teşekkür ediyorum."





-"Federasyonumuz Ağrı Dağı'nı logosuna kattı"





Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar ise, Türkiye Dağcılık Federasyonu için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, federasyonun yeni logosunun tanıtım gününe katılan herkese teşekkür etti.

Başar, "Federasyonumuz, Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nı yeni logosuna kattı. Ağrı ilinde dağcılığın bir ateş gibi yanarak bütün ülkeye yayılıp gelişmesi için elinden geleni yapmak için Ağrı Dağını seçti ve Ağrı'da bu çalışmayı yaptı." dedi.

Türkiye'de Dağcılık Sporu hakkında sunum yapan Başar, şöyle konuştu:

"Logumuz niye değiştirdik? 1966 yılında yapılmış bir logomuz vardı. Bu logo bir karenin içersinde Cilo Sat Dağlarını resmetmiş bir amblemdi. Bu amblemi değiştirme ihtiyacı 3 sebepten dolayı ortaya çıktı. Bunlardan birinci sebebimiz, logonun üzerinde yazan 1966 ibaresi. Gerçek tarihi 1936. Birinci neden, amblemin üzerindeki federasyonunun kuruluş tarihinin 1936 olarak değiştirme ihtiyacından dolayı karşımıza çıktı. İkinci neden, grafik sanatı olarak 1966 yılında çizilen amblemin bazı eksikliklerin bulunmasıydı. En önemli neden ise şudur; Türkiye'ye komşu olan başta Ermenistan olmak üzere tüm spor federasyonlarının amblemlerini inceledik. Bu incelemede, Ermenistan Futbol Federasyonunun ambleminde dahi Ağrı Dağı var. Etrafımızdaki komşu ülkelerin federasyonlarının amblemlerinde Ağrı Dağı vurgulanıyor. Ağrı Dağı'nın sahibi, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

