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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) yeni sezonda 14 eser sahneleyecek.

SAMDOB Müdürü Zerrin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonunda sanatseverleri beğenecekleri eserlerle buluşturacaklarını söyledi.

Opera, bale, çocuk müzikalinde iddialı eserleri sahneleyeceklerini belirten Karslı, ayrıca prömiyerlerle izleyicilerin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.

Bu sezon 7 opera, 4 bale, 2 çocuk müzikali ve 1 çocuk oyunu olmak üzere 14 eseri sahneye koyacaklarını anlatan Karslı, şunları kaydetti:

"Prömiyer eser olarak Sevil Berberi ile sezon açılışımızı gerçekleştirdik. Opera, bale ve müzikal olarak Sihirli Dünya, Tebessümler Diyarı, Bayadere, Orfeo ed Euridice, Kurbağa Öyküleri, Güldestan, Notre Dame'nin Kamburu, Aşk-ı Memnu, Tosca, Carmen, Küçük Bir Mucize, Doktor Mucize ile Arda Boyları'nı sanatseverlerimizin beğenisine sunacağız. Ayrıca senfonik ve çocuk konserlerimiz de olacak."

Çeşitli illerde turneye çıkacaklarına da işaret eden Karslı, ilkokul ve ortaokullarda sanatsal etkinlikler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Profesyonel bir ekiple her oyuna eksiksiz hazırlandıklarını dile getiren Karslı, ''2009'da açıldığımız günden beri çok bilinçli bir sanatsever topluluğumuz oluştu. Artık sadece oyunları değil, sanatçıları da takip ediyorlar. Her sezon izleyici sayımız artıyor. 2009'da 13 bin seyircimiz varken, geçen sanat sezonunu 30 bin izleyiciyle kapattık. İnsanlar oyunlara, kendilerinden bir şeyler buldukça ilgi gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.