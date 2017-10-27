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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

27 Ekim 2017 Cuma, 15:20

ANTALYA (AA) - ABD'li aktör, yönetmen ve müzisyen Adrian Grenier, "Hiçbirimizin gerçekleri söylemekten ve adaleti aramaktan çekinmememiz gerektiğini düşünüyorum. Empati yapmak, barışı bulmak için çok önemli bir şey." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında kente gelen Grenier, bir otelde gazetecilerle buluştu.

Soruları yanıtlayan Grenier, film setlerinde uzun saatler çalışmak zorunda kaldığını, haftanın altı günü çalıştıklarını bildirdi.

Çalışma koşullarının zorluğunu yaşadığını aktaran Grenier, "Yorgunluğun zorluğunu yaşıyorum ama mümkün olduğunca iyi vakit geçirmeye çalışıyorum. Saat çok geç, yorgun da olsan seyircilere hala güzel vakit geçiriyormuş gibi davranmak zorundasın." diye konuştu.

11 Eylül saldırısının 14. yılında, saldırıda ve Irak'taki savaşlarda hayatını kaybeden sivillere baş sağlığı dilediği tweetin ABD'de gündem olması ve eleştirilmesine ilişkin soru üzerine Grenier, "Bu benim kariyerimi etkiledi mi kesin olarak bir şey söylemek zor. Anlamak da zor ama kötü tepkiler aldım. Hiçbirimizin gerçekleri söylemekten ve adaleti aramaktan çekinmememiz gerektiğini düşünüyorum. Empati yapmak, barışı bulmak için çok önemli bir şey." karşılığını verdi.

- "Şiş kebap harika"

Grenier, sinema uzmanı olmadığını ancak ana akımı olmayan filmleri seyretmeyi sevdiğini ifade etti.

Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Grenier, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çok mutluyum, festivale katılmaktan çok mutlu oldum. Ben de yönetmenliğe girmek ve belgesel çekmek istiyorum. Festivaller için çok para bulmak kolay olmuyor. Kendimi hiçbir zaman diğer kişilere bir araç olarak görmedim. O yüzden yönetmenliğe, yapımcılığa doğru yönlendirdim kendimi. Ama enerji isteyen bir şey. Filmlerde oynadığım bazı karakterler kendimi güçlü hissetmemi sağladı."

Grenier, Amerikalıların çoğunun aksine Türkiye hakkında çok bilgi sahibi olmadığı için yorum yapmasının doğru olmayacağını belirterek, "Türkiye'de şiş kebap yedim, lezzeti harika." dedi.

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