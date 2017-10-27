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Manisa Ticaret Borsası

27 Ekim 2017 Cuma, 15:25

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,70 ila 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürün		 Türü Miktar Fiyatı (TL)
Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 3,70-4,30
Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 2,58

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