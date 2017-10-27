"Tek isteğim protez kol ve bir iş sahibi olmak"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yüksek gerilim direğine kanadı takılan güvercini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ve kollarını kaybeden Ramazan Taşdemir, "Güvercini kurtardığım için pişman değilim ama yine de iki elim kesildiği için üzülüyorum. Tek isteğim protez kol takılması ve bir iş sahibi olmak. Ailemin maddi durumu iyi değil. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sağlık Bakanımız ve hastane yetkililerinden razı olsun." dedi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercinin kanadının yüksek gerilim direğine takılı olduğunu görünce dayanamayıp kurtarmak istediğini anlattı.

Taşdemir, yaptığı işin tehlikeli olduğunu hiç düşünmediğini dile getirerek, "Hayvanlar konuşamaz, kanadını çırparak kurtarmam için bana işaret veriyordu. Ben de güvercini o halde görünce dayanamayıp direğe çıktım. Güvercin beni direkte görünce çok koktu. Sonra müdahele etmemle kanadı takıldığı yerden kurtuldu. Güvercini kurtarayım derken kollarımdan oldum." ifadesini kullandı.

Taşdemir, ailesinin ekomonik sorunları olduğunu ve çobanlık yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güvercini kurtardığım için pişman değilim ama yine de iki elim kesildiği için üzülüyorum. Tek isteğim protez kol takılması ve bir iş sahibi olmak. Ailemin maddi durumu iyi değil. Başka bir şey istemiyorum. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sağlık Bakanımız ve hastane yetkililerinden razı olsun. Her konuda bizlere yardımcı olunuyor. Kollarım gitti herşey kol ve ellerle yapılır, kolsuz hayatım yıkıldı. Durumuma çok üzülüyorum. Kuşu kurtardım, mutluyum ama keşke ellerim kesilmeseydi."

- "Devletimiz yanımızda, Allah büyük"

Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir de çocuğunun bir güvercini kurtarmak için ellerinden olduğunu belirterek, "Allah devletimizden, bakanlarımızdan razı olsun. Yetkililer sürekli ziyarete geliyor. Devletimiz yanımızda, Allah büyük." dedi.

BEAH Yanık Ünitesi Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk de Taşdemir'in tedavisinin 4. gününde sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Taşdemir'in yaklaşık 15 gün önce yüksek gerilim hattına teması sonrası elektrik yaralanması sonucu birimlerine geldiğini hatırlatan Öztürk, "Hastamız Taşdemir'e ilk müdahale yapıldıktan sonra hazırlık yapıp el ve dirsek altı bölgelerinde zaten damar, sinir ve kas tahribatı oluşmuştu. Buralara gerekli müdahaleleri yaptık, el ve kollarını kurtarmak için tüm mücadelemizi verdik, ama gelişmeler iyi yönde olmayınca 4 gün önce her iki dirsek altındaki kol ve ellerini hastamız kaybetti. Şu anda hastamız iyileşme sürecinde." diye konuştu.

Öztürk, Taşdemir'in yaraları iyileşmesinin ardından fizyoterapistlerin değerlendirmeleri sonrası protez kol için süreç başlatılabileceğini dile getirerek, hastanın tedavisinin birimde 15-20 gün daha süreceğini aktardı.



