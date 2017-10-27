Stadyumda üst aramalarında toplanan bozuk paralar bağışlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakaları öncesi üst aramalarında toplanan madeni paralar, Türk Kızılayına bağışlandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Stadyumu'nda 2017-2018 sezonunda oynanacak futbol karşılaşmalarına ilişkin, İl Spor Güvenlik Kurulunda spor alanlarına sokulması yasak maddeler arasında değerlendirilen ve üst aramalarında bulunan madeni paraların, gönüllülük esasına göre Türk Kızılayı tarafından bırakılan yardım toplama kutularına atılması yönünde karar alındığı bildirildi.
Açıklamada, bu karar kapsamında, karşılaşmalarda madeni paraların yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığı belirtildi.
Söz konusu yardım kutularındaki 629 lira 90 kuruşun Türk Kızılayı Antalya Şubesi görevlilerine teslim edildiği kaydedildi.