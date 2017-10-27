Marketten mama hırsızlığı güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da marketlerden bebek maması çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte farklı zamanlarda 3 marketten bebek maması çalınması üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri Levent İsa K'yi (38) yakaladı.
Çaldığı mamaları sattığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayıtlarda zanlının müşteri kılığında girdiği marketlerdeki mamaları çalarak poşete koyup uzaklaşması yer alıyor.