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MERSİN (AA) - Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) Başkanı Ali Daylam, "Romanların iş gücü piyasasına tutunmaları, eğitim süreci, barınmaları gerçekten ciddi birer sorun." dedi.

Daylam, AKROMFED tarafından bir süredir yürütülen "Anlatsam Roman Olur Projesi" doğrultusunda bir otelde düzenlenen "Romanların İş Gücü Piyasasına Entegrasyonu" sempozyumunda, Roman kültürü ve yaşamları hakkında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mersin Üniversitesi ile kente yaptıkları saha çalışmalarından ilginç veriler çıktığını ifade eden Daylam, "İşsiz Roman sayısı yüzde 96,5, ilkokuldan terk oranı yüzde 33, 50 yaş üstü okuma yazma bilmeyen Roman nüfusunun oranı yüzde 66, evli olmayan Roman oranı yüzde 65, üniversite mezunu ise binde 4 olarak çıktı." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de Romanların yoğun olarak yaşadıkları 15 ilde yürütülen projelerde de benzer sonuçlar çıktığını anlatan Daylam, şöyle konuştu:

"Romanların iş gücü piyasasına tutunmaları, eğitim süreci, barınmaları gerçekten ciddi birer sorun. Devletin elinde bugüne kadar ciddi bir veri yoktu. Biz de bu projelerle kendi bölgemizdeki üniversitelerle çalışmalar yaparak birtakım veriler ortaya koyuyoruz. Mersin'de ilk olarak Roman radyosunu kurduk. Birçok paydaşla birlikte 300'ün üzerinde Roman öğrenciye eğitim verdik ve binlerce yıllık Roman kültürü ile tarihine ilişkin bilimsel verileri barındıran bir merkez oluşturduk."

Daylam, Romanların en azından ara eleman noktasında ülkeye katkısı olabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından "Anlatsam Roman Olur", "Avrupa'daki Deneyimler", "Türkiye'deki İyi Uygulamalar" ile "İş Hayatında Başarı ve Kadının Rolü" konularında paneller gerçekleştirildi.