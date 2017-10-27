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Çevreci öğrencilerden Tunca Nehri'nde temizlik

27 Ekim 2017 Cuma, 15:41
Çevreci öğrencilerden Tunca Nehri'nde temizlik

EDİRNE (AA) - Edirne'de üniversite öğrencileri Tunca Nehri kenarındaki çöpleri topladı, çevre kirliliğine dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi öğrencileri ve sarkıcı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi çevre kirliliğine dikkat çekmek ve temizlik yapmak amacıyla Tunca Nehri'ne geldi.

Vatandaşarların da destek verdiği öğrenciler özellikle pet ve cam şişe olmak üzere nehir kenarındaki çöpleri topladı.

Grup adına açıklama yapan Aybike Şahin, amaçlarının çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

Platform olarak doğa ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Her şeyin barış ve sevgi içinde olmasını istiyor, bunun için çaba sarf ediyoruz. Bugün de Edirne halkı için birşeyler yapmak istedik. Platform olarak Tunca Nehri kıyısından başlayarak Karaağaç Mahallesi'ne kadar bir temizlik yapacağız. Bu etkinliği yaparak dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isityoruz. Bu etkinlikle bir kişinin yere çöp atmasını engellersek bizim için bir kardır. Daha güzel bir doğa ve çevre için mücadele ediyoruz. Edirnelilerden ricamız, çevreyi temiz tutmaları. Hep birlikte el ele vererek doğamızı korumalıyız."



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