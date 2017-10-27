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Kütahya'daki FETÖ/PDY operasyonu

27 Ekim 2017 Cuma, 15:49

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 3'ü kadın 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

C.G, A.Ö. ve M.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kütahya'da, FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik 24 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla iş adamlarının da aralarında bulunduğu 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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